Местами грозы. О погоде в Алтайском крае 15 сентября

При этом днем температура будет подниматься выше +20 градусов

15 сентября 2023, 06:05, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Период тепла и дождей в Алтайском крае продолжается. Об этом рассказали в региональном Гидрометцентре.

По краю температура воздуха составит от +16 до +21 градуса. В отдельных районах небольшие, по югу местами умеренные дожди, грозы. В утренние часы местами туман.

Ветер северный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут от +18 до +20 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы возможен туман.

Ветер северный, 2-7 м/с.