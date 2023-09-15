Местами грозы. О погоде в Алтайском крае 15 сентября
При этом днем температура будет подниматься выше +20 градусов
15 сентября 2023, 06:05, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Период тепла и дождей в Алтайском крае продолжается. Об этом рассказали в региональном Гидрометцентре.
По краю температура воздуха составит от +16 до +21 градуса. В отдельных районах небольшие, по югу местами умеренные дожди, грозы. В утренние часы местами туман.
Ветер северный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.
В Барнауле столбики термометров покажут от +18 до +20 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы возможен туман.
Ветер северный, 2-7 м/с.
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