Местами грозы. О погоде в Алтайском крае 20 мая

В некоторых районах будет очень жарко

20 мая 2024, 06:00, ИА Амител

Капли дождя / Фото: pxhere.com

В Алтайском крае новая рабочая неделя начнется с гроз. Об этом рассказали в региональном Гидрометцентре. По региону температура воздуха составит +17...+22 градуса, местами до +27. Кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, 6-11 м/с, местами порывы до 18 м/с. В Барнауле столбики термометров покажут +20...+22 градуса. Кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер юго-западный, 6-11 м/с.