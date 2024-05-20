Местами грозы. О погоде в Алтайском крае 20 мая
В некоторых районах будет очень жарко
20 мая 2024, 06:00, ИА Амител
Капли дождя / Фото: pxhere.com
В Алтайском крае новая рабочая неделя начнется с гроз. Об этом рассказали в региональном Гидрометцентре.
По региону температура воздуха составит +17...+22 градуса, местами до +27. Кратковременные дожди, местами грозы.
Ветер юго-западный, 6-11 м/с, местами порывы до 18 м/с.
В Барнауле столбики термометров покажут +20...+22 градуса. Кратковременный дождь, возможна гроза.
Ветер юго-западный, 6-11 м/с.
09:56:10 20-05-2024
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