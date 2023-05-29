Местами грозы. О погоде в Алтайском крае 29 мая

Возможны сильные порывы ветра

29 мая 2023, 06:00, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Алтайском крае 29 мая ожидается непогода. Об этом предупредили специалисты регионального Гидрометцентра.

В крае температура воздуха составит от +19 до +24 градусов. Местами возможны дожди и грозы, а также порывы ветра со скоростью до +19 метров в секунду.

В Барнауле столбики термометров покажут +20...+22 градуса. Кратковременные дожди, возможна гроза.

Ветер северо-западный, 6-11 метров в секунду.