Местами ливни. О погоде в Алтайском крае 22 июля

По региону пройдут сильные грозы

22 июля 2024, 06:00, ИА Амител

Тучи / Фото: pxhere.com/ru/photo/1089395

Новая рабочая неделя в Алтайском крае начнется с ливней. Об этом рассказали в Гидрометцентре.

По региону температура воздуха составит от +23 до +28 градусов. На большей части территории кратковременные дожди, грозы, при грозах местами ливни. В утренние часы местами туман.

Ветер юго-западный, 6-11 м/с, местами порывы до 18 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут +23...+25 градусов. Кратковременный дождь, гроза.

Ветер юго-западный, 6-11 м/с.