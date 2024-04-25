Местами мокрый снег. О погоде в Алтайском крае днем 25 апреля

В утренние часы на дорогах местами гололедица

25 апреля 2024, 06:00, ИА Амител

Весенние цветы / Фото: unsplash.com

Днем 25 апреля по востоку Алтайского края пройдут небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

На остальных территориях края преимущественно без осадков. Дневная температура составит от +4 до +9 градусов. В утренние часы на дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, 6-11 м/с, по югу местами порывы до 16 м/с.

В Барнауле ожидается от +5 до +7 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы на дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, 6-11 м/с.