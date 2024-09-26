Местами мокрый снег. О погоде в Алтайском крае днем 26 сентября

Местами в северных и предгорных районах небольшие дожди

26 сентября 2024, 06:00, ИА Амител

Осенние горы / Фото: unsplash.com

От +5 до +10 градусов ожидается в Алтайском крае после ночи с заморозками. Согласно прогнозу регионального Гидрометцентра, утром местами пройдет мокрый снег.

Местами в северных и предгорных районах небольшие дожди. Ветер западный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле от +7 до +9 градусов. В первой половине дня небольшие осадки в виде дождя, мокрого снега. Ветер западный, 4-9 м/с.