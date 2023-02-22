Местами морозы. О погоде в Алтайском крае 22 февраля
Преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с
22 февраля 2023, 06:01, ИА Амител
Фото: unsplash.com
От -4 до -9 градусов ожидается в Алтайском крае, а местами похолодает до -14 градусов. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.
Преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.
В Барнауле от 0 до -2 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, 4-9 м/с.
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