Местами морозы. О погоде в Алтайском крае 22 февраля

Преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с

22 февраля 2023, 06:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

От -4 до -9 градусов ожидается в Алтайском крае, а местами похолодает до -14 градусов. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

Преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле от 0 до -2 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, 4-9 м/с.