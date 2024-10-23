Местами небольшие дожди. О погоде в Алтайском крае 23 октября

В Барнауле будет прохладнее, чем в среднем по региону

23 октября 2024, 06:01, ИА Амител

Опавшие листья / Фото: unsplash.com / Annie Spratt

От +8 до +13 градусов ожидается в Алтайском крае днем 23 октября. Такой прогноз на среду сделали синоптики краевого Гидрометцентра.

Ожидается, что местами по северу будет холоднее: от +2 до +7 градусов. В отдельных районах пройдут небольшие дожди. Утром образуется туман. Ветер будет дуть юго-западный, от 2 до 7 м/с, с порывами до 12 м/с.

В Барнауле будет прохладнее, чем в среднем по региону: от +4 до +6 градусов. День пройдет преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 2-7 м/с.