Местами небольшие дожди ожидаются в Алтайском крае 26 сентября
В утренние часы местами туман
26 сентября 2023, 06:01, ИА Амител
Фото: unsplash.com
От +10 до +15 градусов ожидается в Алтайском крае днем 26 сентября. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.
По прогнозу синоптиков, местами ожидаются небольшие дожди. В утренние часы местами туман. Ветер восточный, 2-7 м/с, местами по юго-востоку порывы до 12 м/с.
В Барнауле от +11 до +13 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы возможен туман. Ветер восточный, 2-7 м/с.
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