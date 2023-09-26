Местами небольшие дожди ожидаются в Алтайском крае 26 сентября

В утренние часы местами туман

26 сентября 2023, 06:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

От +10 до +15 градусов ожидается в Алтайском крае днем 26 сентября. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

По прогнозу синоптиков, местами ожидаются небольшие дожди. В утренние часы местами туман. Ветер восточный, 2-7 м/с, местами по юго-востоку порывы до 12 м/с.

В Барнауле от +11 до +13 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы возможен туман. Ветер восточный, 2-7 м/с.