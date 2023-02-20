Местами небольшой снег. О погоде в Алтайском крае 20 февраля

Ветер южный, 4-9 м/с, местами порывы до 15 м/с

20 февраля 2023, 06:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

От -3 до -8 градусов ожидается в Алтайском крае днём в понедельник, 20 февраля. Как сообщает региональный Гидрометцентр, новая неделя начнётся с небольшого снега в отдельных районах края.

В предгорьях местами будет теплее – до +2 градусов. В утренние часы местами изморозь, возможен туман. Ветер южный, 4-9 м/с, местами порывы до 15 м/с.

В Барнауле от -4 до -6 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер южный, 4-9 м/с.