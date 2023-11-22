Местами плюс. О погоде в Алтайском крае 22 ноября

Синоптики предупреждают об изморози

22 ноября 2023, 06:00, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Температура воздуха в некоторых районах Алтайского края будет плюсовой. Об этом рассказали в региональном Гидрометцентре.

В регионе столбики термометров покажут -4...-9 градусов, местами до +2 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами изморозь, возможен туман.

Ветер юго-восточный, 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с.

В Барнауле температура воздуха составит от -4 до -6 градусов. Преимущественно без осадков. Утром возможна изморозь.

Ветер юго-восточный, 2-7 м/с.