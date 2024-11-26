Местами плюс. О погоде в Алтайском крае 26 ноября

Осадков не ожидается

26 ноября 2024, 06:00, ИА Амител

Зимний лес / Фото: pxhere.com/ru/photo/1254845

В некоторых районах Алтайского края сохранится плюсовая температура. Об этом рассказали в региональном Гидрометцентре.

По региону температура воздуха составит -3...-8 градусов, по югу местами до +2 градусов. Без осадков. Утром местами изморозь, туман. На дорогах местами гололедица.

Ветер восточный, 2-7 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут от -4 до -6 градусов. Без осадков. Утром возможна изморозь. На дорогах местами гололедица.

Ветер восточный, 2-7 м/с.