Местами плюс. О погоде в Алтайском крае 6 марта
Возможен порывистый ветер
06 марта 2024, 06:01, ИА Амител
Заснеженное дерево / Фото: pxhere.com
В Алтайском крае температура 6 марта местами будет плюсовой. Об этом рассказали в региональном Гидрометцентре.
По региону столбики термометров покажут 0...-5 градусов, местами по югу до +5 градусов. Преимущественно без осадков. На дорогах местами сильная гололедица.
Ветер юго-западный, 6-11 м/с, местами по юго-востоку порывы до 15 м/с.
В Барнауле температура воздуха составит 0...-2 градуса. Преимущественно без осадков. На дорогах местами сильная гололедица.
Ветер юго-западный, 6-11 м/с.
Комментарии 0