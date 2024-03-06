Местами плюс. О погоде в Алтайском крае 6 марта

Возможен порывистый ветер

06 марта 2024, 06:01, ИА Амител

Заснеженное дерево / Фото: pxhere.com

В Алтайском крае температура 6 марта местами будет плюсовой. Об этом рассказали в региональном Гидрометцентре.

По региону столбики термометров покажут 0...-5 градусов, местами по югу до +5 градусов. Преимущественно без осадков. На дорогах местами сильная гололедица.

Ветер юго-западный, 6-11 м/с, местами по юго-востоку порывы до 15 м/с.

В Барнауле температура воздуха составит 0...-2 градуса. Преимущественно без осадков. На дорогах местами сильная гололедица.

Ветер юго-западный, 6-11 м/с.