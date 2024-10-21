Местами почти лето. О погоде в Алтайском крае 21 октября

Температура может подняться до +15 градусов

21 октября 2024, 06:03, ИА Амител

Солнце / Фото: pxhere.com/ru/photo/1217409

В Алтайском крае после снегов и заморозков началось потепление. Об этом рассказали в региональном Гидрометцентре.

По региону температура воздуха составит +5...+10 градусов, в некоторых районах – до +15. Местами небольшой дождь.

Ветер юго-западный, 6-11 м/с, возможны порывы до 17 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут от +5 до +7 градусов. Небольшой дождь.

Ветер юго-западный, 6-11 метров в секунду.