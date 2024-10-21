Местами почти лето. О погоде в Алтайском крае 21 октября
Температура может подняться до +15 градусов
21 октября 2024, 06:03, ИА Амител
Солнце / Фото: pxhere.com/ru/photo/1217409
В Алтайском крае после снегов и заморозков началось потепление. Об этом рассказали в региональном Гидрометцентре.
По региону температура воздуха составит +5...+10 градусов, в некоторых районах – до +15. Местами небольшой дождь.
Ветер юго-западный, 6-11 м/с, возможны порывы до 17 м/с.
В Барнауле столбики термометров покажут от +5 до +7 градусов. Небольшой дождь.
Ветер юго-западный, 6-11 метров в секунду.
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