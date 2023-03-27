Местами почти лето. О погоде в Алтайском крае 27 марта

В некоторых районах температура воздуха поднимется до отметки +15 градусов

27 марта 2023, 06:05, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае 27 марта местами будет очень тепло. Об этом рассказали в региональном ЦГМС.

В регионе температура воздуха составит +5...+10 градусов, местами по югу до +15 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами возможен туман. На дорогах сильная гололедица.

Ветер юго-западный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут +8...+10 градусов. Преимущественно без осадков. На дорогах местами сильная гололедица.

Ветер юго-западный, 2-7 м/с.