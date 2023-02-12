Местами почти весна. О погоде в Алтайском крае 12 февраля

Преимущественно без осадков, по югу небольшой снег

12 февраля 2023, 06:03, ИА Амител

Фото: unsplash.com

От -7 до -12 градусов ожидается в Алтайском крае днём 12 февраля, однако по югу жители региона ощутят приближение весны — там ожидается от -1 до -6 градусов. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

Преимущественно без осадков, по югу местами небольшой снег. В утренние часы местами изморозь, возможен туман. Ветер юго-восточный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

В Барнауле от -8 до -10 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы изморозь. Ветер юго-восточный, 2-7 м/с.