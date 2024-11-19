Местами туман. О погоде в Алтайском крае 19 ноября

Температура будет плюсовой

19 ноября 2024, 06:00, ИА Амител

Туман / Фото: pxhere.com/ru/photo/497

В Алтайском крае продолжается период плюсовой температуры. Об этом рассказали в региональном Гидрометцентре.

Температура воздуха по региону составит от -2 до +3 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами туман. На дорогах местами сильная гололедица.

Ветер юго-западный, 2-7 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут от -1 до +1 градуса. Преимущественно без осадков. На дорогах местами сильная гололедица.

Ветер юго-западный, 2-7 м/с.