Местами туман. О погоде в Алтайском крае 25 ноября

В некоторых районах края возможная пюсовая температура

25 ноября 2024, 06:00, ИА Амител

Туман / Фото: pxhere.com/ru/photo/10692

Новая рабочая неделя в Алтайском крае начнется с туманов. Об этом рассказали в региональном Гидрометцентре.

По региону температура воздуха составит -2...-7 градусов, по югу местами до +3 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами изморозь, туман. На дорогах местами гололедица.

Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут от -2 до -4 градусов. Преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица.

Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.