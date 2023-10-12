Местами умеренные дожди. О погоде в Алтайском крае 12 октября

Ветер западный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с

12 октября 2023, 06:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

От +9 до +14 градусов ожидается в Алтайском крае днем 12 октября. Согласно прогнозу синоптиков регионального Гидрометцентра, в западных и северных районах пройдут небольшие, местами умеренные дожди.

В предгорьях до +19 градусов. Ветер западный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле от +10 до +12 градусов. В конце дня небольшой дождь. Ветер западный, 4-9 м/с.