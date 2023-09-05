Местами умеренные дожди. О погоде в Алтайском крае 5 сентября

Ветер юго-западный, 5-10 м/с, местами порывы до 17 м/с

05 сентября 2023, 06:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

От +16 до +21 градуса ожидается в Алтайском крае 5 сентября. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

Согласно прогнозу синоптиков, днем пройдут небольшие, местами умеренные дожди, грозы. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, местами порывы до 17 м/с.

В Барнауле от +17 до +19 градусов. Небольшой дождь, гроза. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.