Местами заморозки. О погоде в Алтайском крае днем 27 января

Ветер юго-западный, 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с

27 января 2024, 06:01, ИА Амител

Утреннее зимнее поле / Фото: unsplash.com

От -2 до -7 градусов ожидается в Алтайском крае днем 27 января. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

Местами будет холоднее – до -12 градусов. Возможен небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с.

В Барнауле от -4 до -6 градусов. Во второй половине дня небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 2-7 м/с.