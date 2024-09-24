Местное, барнаульское. Почему в России несколько часовых поясов?
Рассмотрим пример разницы во времени Москвы и Барнаула
24 сентября 2024, 11:00, ИА Амител erid: LjN8KZaP6
Россия – огромная страна, которая расположилась в 11 часовых поясах, поэтому время в разных городах отличается. Это разнообразие влияет на повседневную жизнь людей. Ведь пока в одном регионе только начинается рабочий день, в другом люди уже готовятся ко сну.
Например, Москву и Барнаул разделяют 3000 км, что создает разницу во времени. Жителям этих городов приходится учитывать ее при общении и ведении бизнеса. Ведь если позвонить из Москвы в Барнаул во второй половине дня, то велик шанс того, что собеседник уже закончил все рабочие дела и отдыхает.
Часовые пояса Москвы и Барнаула
На Земле существует 24 часовых пояса, каждый из которых охватывает 15° долготы. Москва расположена на 37° восточной долготы во втором часовом поясе. Однако в связи с декретом, введенным еще во времена СССР, время перевели на один час вперед относительно Гринвича. Следовательно, сейчас Москва находится в третьем часовом поясе, который имеет обозначение UTC+3 MSK. Точное московское время в любой момент можно узнать здесь.
Барнаул, столица Алтайского края, находится в часовом поясе UTC+7, что означает, что местное время опережает всемирное координированное время (UTC) на семь часов, а разница с московским временем составляет четыре часа. То есть когда в Москве восемь утра, в Барнауле уже полдень.
Переходы на летнее время
Исторически в России существовала практика перехода на летнее время. Однако с 2011 года страна прекратила этот процесс, и теперь большинство регионов, включая Москву и Барнаул, круглый год живут по одному времени, без перевода стрелок часов.
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11:16:54 24-09-2024
Помнится, году в 2015-16 разок переводили часы ещё.
Слава богу, этот маразм закончился.
12:55:28 24-09-2024
Гость (11:16:54 24-09-2024) Помнится, году в 2015-16 разок переводили часы ещё. ... Маразм, когда зимой рассвет в обед начинается, а летом в три часа светает.
12:27:46 24-09-2024
ждем теперь урока по истории, географии, биологии и анатомии ))))
12:28:48 24-09-2024
Лучше расскажите, почему весь Китай живет в одном времени. Они не по часам встают и идут на работу? По солнцу?
14:09:58 24-09-2024
Исторически в России существовала практика перехода на летнее время."
С 80-х годов до 2011- это "исторически?
15:40:32 24-09-2024
не зря это придумали, ой не зря...