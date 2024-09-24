Местное, барнаульское. Почему в России несколько часовых поясов?

Рассмотрим пример разницы во времени Москвы и Барнаула

24 сентября 2024, 11:00, ИА Амител erid: LjN8KZaP6

Часы. Разница во времени / Фото: freepik.com

Россия – огромная страна, которая расположилась в 11 часовых поясах, поэтому время в разных городах отличается. Это разнообразие влияет на повседневную жизнь людей. Ведь пока в одном регионе только начинается рабочий день, в другом люди уже готовятся ко сну.

Например, Москву и Барнаул разделяют 3000 км, что создает разницу во времени. Жителям этих городов приходится учитывать ее при общении и ведении бизнеса. Ведь если позвонить из Москвы в Барнаул во второй половине дня, то велик шанс того, что собеседник уже закончил все рабочие дела и отдыхает.

Часовые пояса Москвы и Барнаула

На Земле существует 24 часовых пояса, каждый из которых охватывает 15° долготы. Москва расположена на 37° восточной долготы во втором часовом поясе. Однако в связи с декретом, введенным еще во времена СССР, время перевели на один час вперед относительно Гринвича. Следовательно, сейчас Москва находится в третьем часовом поясе, который имеет обозначение UTC+3 MSK. Точное московское время в любой момент можно узнать здесь .

Барнаул, столица Алтайского края, находится в часовом поясе UTC+7, что означает, что местное время опережает всемирное координированное время (UTC) на семь часов, а разница с московским временем составляет четыре часа. То есть когда в Москве восемь утра, в Барнауле уже полдень.

Разница часовых поясов / Фото: ООО "Ростпэй"

Переходы на летнее время

Исторически в России существовала практика перехода на летнее время. Однако с 2011 года страна прекратила этот процесс, и теперь большинство регионов, включая Москву и Барнаул, круглый год живут по одному времени, без перевода стрелок часов.

ООО "Ростпэй"

Реклама