Место для жертвоприношений на Курбан-байрам в Новосибирске перенесли за город

Как объяснил имам Сулейманов, в этот день мусульмане вспоминают жертву пророка Ибрахима и совершают жертвоприношения, делясь мясом с нуждающимися

04 июня 2025, 17:00, ИА Амител

Овцы / Фото: unsplash.com / J. Schiemann

Уже 5 июня начнется мусульманский праздник Курбан-байрам, который отмечается в честь окончания хаджа. В этот день мусульмане вспоминают жертву пророка Ибрахима и совершают жертвоприношения, делясь мясом с нуждающимися. Для жителей России, не исповедующих ислам, процесс жертвоприношения может показаться необычным.

Журналисты "Om1 Новосибирск" поговорили с новосибирским имамом Рафаэлем Сулеймановым, чтобы понять нюансы жертвоприношения во время Курбан-байрама.

По словам имама, обычно жертвоприношения проходили на территории мечети, что является сложившейся традицией. Однако в этом году мероприятие перенесли за город – в специально организованное для этого место. При этом мусульманам не обязательно самим убивать животное – люди могут заранее заказать обряд на имя конкретного человека у специалиста. После животное забирают, а в 12 часов дня собираются вместе, чтобы разделить мясо.

"В Новосибирске забивают примерно 30–40 животных, но это касательно прихожан нашей мечети, а по всему городу может быть и тысяча. Никто точно не ведет учет. После мероприятия подводим приблизительные итоги: одни говорят, что у них было 40, другие – 150 и так далее", – продолжил Сулейманов.

Многие режут скот и дома – на частной территории. Подобный подход приветствуется в исламе. Само мясо делят на три части: одну оставляют себе, вторую готовят, а третью отдают нуждающимся. По словам имама, идея праздника – накормить тех, кому это действительно нужно.