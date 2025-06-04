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Место для жертвоприношений на Курбан-байрам в Новосибирске перенесли за город

Как объяснил имам Сулейманов, в этот день мусульмане вспоминают жертву пророка Ибрахима и совершают жертвоприношения, делясь мясом с нуждающимися

04 июня 2025, 17:00, ИА Амител

Овцы / Фото: unsplash.com / J. Schiemann
Овцы / Фото: unsplash.com / J. Schiemann

Уже 5 июня начнется мусульманский праздник Курбан-байрам, который отмечается в честь окончания хаджа. В этот день мусульмане вспоминают жертву пророка Ибрахима и совершают жертвоприношения, делясь мясом с нуждающимися. Для жителей России, не исповедующих ислам, процесс жертвоприношения может показаться необычным. 

Журналисты "Om1 Новосибирск" поговорили с новосибирским имамом Рафаэлем Сулеймановым, чтобы понять нюансы жертвоприношения во время Курбан-байрама.

По словам имама, обычно жертвоприношения проходили на территории мечети, что является сложившейся традицией. Однако в этом году мероприятие перенесли за город – в специально организованное для этого место. При этом мусульманам не обязательно самим убивать животное – люди могут заранее заказать обряд на имя конкретного человека у специалиста. После животное забирают, а в 12 часов дня собираются вместе, чтобы разделить мясо. 

"В Новосибирске забивают примерно 30–40 животных, но это касательно прихожан нашей мечети, а по всему городу может быть и тысяча. Никто точно не ведет учет. После мероприятия подводим приблизительные итоги: одни говорят, что у них было 40, другие – 150 и так далее", – продолжил Сулейманов. 

Многие режут скот и дома – на частной территории. Подобный подход приветствуется в исламе. Само мясо делят на три части: одну оставляют себе, вторую готовят, а третью отдают нуждающимся. По словам имама, идея праздника – накормить тех, кому это действительно нужно.

Новосибирская область праздники религия

Комментарии 8

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гость

17:08:34 04-06-2025

давно пора, нечего устраивать скотобойню в общественных местах

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Гость

17:20:50 04-06-2025

Жесть какая то средневековая...

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7

17:23:42 04-06-2025

Место проведение надо переносить не за город, а в Таджикистан и Узбекистан, вместе с последователями этого варварского обычая. Надеюсь миграционная и ветеринарная службы серьёзно проверит всех фигурантов.

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Гость

00:13:39 07-06-2025

7 (17:23:42 04-06-2025) Место проведение надо переносить не за город, а в Таджикиста... Полностью согласна, нечего русских животных убивать

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Гость

18:28:52 04-06-2025

Сколько можно терпеть эти ущемления. Вроде как все религии равны

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Гость

19:03:35 04-06-2025

Давно пора запретить все религии и жить спокойной, светской жизнью.

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Гость

05:39:10 05-06-2025

И "франнцузов" всех за город.
Пришли с утра, потрудились и за город.

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Гость

08:04:25 05-06-2025

Гость (05:39:10 05-06-2025) И "франнцузов" всех за город.Пришли с утра, потрудились ...
Чернильницы не согласны! Минусят

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