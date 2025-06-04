Место для жертвоприношений на Курбан-байрам в Новосибирске перенесли за город
Как объяснил имам Сулейманов, в этот день мусульмане вспоминают жертву пророка Ибрахима и совершают жертвоприношения, делясь мясом с нуждающимися
04 июня 2025, 17:00, ИА Амител
Уже 5 июня начнется мусульманский праздник Курбан-байрам, который отмечается в честь окончания хаджа. В этот день мусульмане вспоминают жертву пророка Ибрахима и совершают жертвоприношения, делясь мясом с нуждающимися. Для жителей России, не исповедующих ислам, процесс жертвоприношения может показаться необычным.
Журналисты "Om1 Новосибирск" поговорили с новосибирским имамом Рафаэлем Сулеймановым, чтобы понять нюансы жертвоприношения во время Курбан-байрама.
По словам имама, обычно жертвоприношения проходили на территории мечети, что является сложившейся традицией. Однако в этом году мероприятие перенесли за город – в специально организованное для этого место. При этом мусульманам не обязательно самим убивать животное – люди могут заранее заказать обряд на имя конкретного человека у специалиста. После животное забирают, а в 12 часов дня собираются вместе, чтобы разделить мясо.
"В Новосибирске забивают примерно 30–40 животных, но это касательно прихожан нашей мечети, а по всему городу может быть и тысяча. Никто точно не ведет учет. После мероприятия подводим приблизительные итоги: одни говорят, что у них было 40, другие – 150 и так далее", – продолжил Сулейманов.
Многие режут скот и дома – на частной территории. Подобный подход приветствуется в исламе. Само мясо делят на три части: одну оставляют себе, вторую готовят, а третью отдают нуждающимся. По словам имама, идея праздника – накормить тех, кому это действительно нужно.
17:08:34 04-06-2025
давно пора, нечего устраивать скотобойню в общественных местах
17:20:50 04-06-2025
Жесть какая то средневековая...
17:23:42 04-06-2025
Место проведение надо переносить не за город, а в Таджикистан и Узбекистан, вместе с последователями этого варварского обычая. Надеюсь миграционная и ветеринарная службы серьёзно проверит всех фигурантов.
00:13:39 07-06-2025
7 (17:23:42 04-06-2025) Место проведение надо переносить не за город, а в Таджикиста... Полностью согласна, нечего русских животных убивать
18:28:52 04-06-2025
Сколько можно терпеть эти ущемления. Вроде как все религии равны
19:03:35 04-06-2025
Давно пора запретить все религии и жить спокойной, светской жизнью.
05:39:10 05-06-2025
И "франнцузов" всех за город.
Пришли с утра, потрудились и за город.
08:04:25 05-06-2025
Гость (05:39:10 05-06-2025) И "франнцузов" всех за город.Пришли с утра, потрудились ...
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