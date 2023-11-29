Место встречи изменить нельзя! Где в Барнауле провести деловое мероприятие?

Современный конференц-зал "Аквалар-Сибирь" подходит для разных событий

29 ноября 2023, 10:00, ИА Амител erid: LjN8KWtS9

Конференц-зал "Аквалар-Сибирь" / Фото предоставлено компанией

Новый. Стильный. Светлый и просторный. О чем это мы? А мы о конференц-зале "Аквалар-Сибирь" в Барнауле. Отлично подойдет всем, кто ищет идеальное место для проведения мероприятия, будь то совещание, мастер-класс, тренинг или презентация. Это современное, полностью оборудованное помещение, которое находится прямо в центре города.

Как выглядит конференц-зал и какое там есть оборудование?

"Аквалар-Сибирь" – это просторное, комфортное помещение со стильным дизайном, рассчитанное на 30-40 человек. Зал расположен на первом этаже и имеет отдельный вход, что удобно для гостей.

Здесь есть все необходимое для проведения мероприятий:

телевизор;

проектор с большим экраном;

доступ в интернет;

акустика и микрофоны.

А также светодизайн, уютный камин и мини-кухня с холодильником, посудомоечной машиной, микроволновой печью и посудой.

На втором этаже зала есть возможность провести и переговоры, и кофе-брейк, а также сделать отличные фотографии.

Конференц-зал "Аквалар-Сибирь" / Фото предоставлено компанией

Где он находится?

В самом центре города – на ул. Мерзликина, 6а (ЖК "Центральный"). Гостям мероприятия будет удобно добираться как на авто, так и на общественном транспорте.

Сколько стоит аренда?

Стоимость: 1500 руб/час.

Кстати, всем своим подписчикам "Аквалар-Сибирь" дарит час аренды в подарок. Для этого нужно подписаться на официальную группу во "ВКонтакте". Предложение действительно до 31 марта 2024 года при минимальном бронировании от трех часов.

Узнать подробнее можно по телефону: 8 (903) 947-60-13.

Фото: "Аквалар-Сибирь"

ООО "Аквалар-Сибирь"

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