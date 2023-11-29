Место встречи изменить нельзя! Где в Барнауле провести деловое мероприятие?
Современный конференц-зал "Аквалар-Сибирь" подходит для разных событий
29 ноября 2023, 10:00, ИА Амител erid: LjN8KWtS9
Новый. Стильный. Светлый и просторный. О чем это мы? А мы о конференц-зале "Аквалар-Сибирь" в Барнауле. Отлично подойдет всем, кто ищет идеальное место для проведения мероприятия, будь то совещание, мастер-класс, тренинг или презентация. Это современное, полностью оборудованное помещение, которое находится прямо в центре города.
Как выглядит конференц-зал и какое там есть оборудование?
"Аквалар-Сибирь" – это просторное, комфортное помещение со стильным дизайном, рассчитанное на 30-40 человек. Зал расположен на первом этаже и имеет отдельный вход, что удобно для гостей.
Здесь есть все необходимое для проведения мероприятий:
- телевизор;
- проектор с большим экраном;
- доступ в интернет;
- акустика и микрофоны.
А также светодизайн, уютный камин и мини-кухня с холодильником, посудомоечной машиной, микроволновой печью и посудой.
На втором этаже зала есть возможность провести и переговоры, и кофе-брейк, а также сделать отличные фотографии.
Где он находится?
В самом центре города – на ул. Мерзликина, 6а (ЖК "Центральный"). Гостям мероприятия будет удобно добираться как на авто, так и на общественном транспорте.
Сколько стоит аренда?
Стоимость: 1500 руб/час.
Кстати, всем своим подписчикам "Аквалар-Сибирь" дарит час аренды в подарок. Для этого нужно подписаться на официальную группу во "ВКонтакте". Предложение действительно до 31 марта 2024 года при минимальном бронировании от трех часов.
Узнать подробнее можно по телефону: 8 (903) 947-60-13.
ООО "Аквалар-Сибирь"Реклама
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