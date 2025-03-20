Место встречи изменить нельзя. В центре Барнаула открыли новое кафе "Трепет и Томаты"

От завтрака до ужина – идеальное место для любого случая

20 марта 2025, 11:00, ИА Амител erid: 2W5zFJJ6ssn

Интерьер кафе / Фото: архив кафе "Трепет и Томаты"

В центре Барнаула, на проспекте Ленина, 24, появилось новое заведение. Впрочем, оно уже успело завоевать сердца горожан. Это кафе "Трепет и Томаты". Само название несет в себе нечто большее, чем просто еда. Это приглашение к путешествию в мир вкусов, необычных сочетаний и атмосферному отдыху.

Что делает "Трепет и Томаты" по-настоящему особенным?

В первую очередь, это любовь к продукту, процессу приготовления и гостям. Здесь томаты раскрываются в бесконечном многообразии: от свежих салатов до утонченных десертов. Каждый рецепт – ода простоты и изысканности одновременно, где ингредиенты предстают в выгодных сочетаниях.

Чем можно побаловать себя?

В "Трепете и Томатах" вы найдете знакомые и понятные блюда на каждый день. Но здесь знают, что простота не равна обыденности, и каждый день может стать особенным.

Интерьер "Трепет и Томаты" / Фото: архив кафе

Завтраки весь день, бранчи на любой вкус, разнообразное основное меню, качественный кофе, шикарная коктейльная карта. И, конечно, интерьер, который является продолжением кухни и еще одной важнейшей деталью в создании трепетной атмосферы, которую так ценят гости.

Кстати, для тех, кто предпочитает наслаждаться любимыми блюдами дома, доступен самовывоз со скидкой 20%.

А скачав приложение, можно стать участником программы лояльности – копить баллы и тратить их на следующий заказ. Там же можно забронировать столик, узнать об акциях, спецпредложениях и новинках кафе. Приложение доступно для скачивания на Android* и Ios* (без возрастных ограничений).

"Трепет и Томаты"

Адрес: Барнаул, пр. Ленина, 24

Тел.: + 7 (3852) 99-24-24

Почта: trepetitomaty@mail.ru

Сайт*Android ("Андроид"); Ios ("Айос")

ООО "Трепет"

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