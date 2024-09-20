"Метель-2024". Силовые ведомства провели учения в алтайском селе

Согласно легенде, в спорткомплекс в Бочкарях ворвались двое неустановленных лиц с автоматами и устроили стрельбу по находящимся внутри людям

20 сентября 2024, 21:05, ИА Амител

Фото: пресс-служба управления ФСБ по Алтайскому краю

С 19 по 20 сентября на объекте спорткомплекса "Спортлайф" в селе Бочкари состоялись специальные плановые тактико-специальные учения "Метель-2024". Как сообщает пресс-служба управления ФСБ России по Алтайскому краю, силовики отрабатывали пресечение условного теракта.

Согласно легенде, в спорткомплекс ворвались двое неустановленных лиц с автоматами и устроили стрельбу по находящимся внутри людям. Затем один из них кинул бутылку с зажигательной смесью, по причине чего в здании началось возгорание. Далее стрелявшие покинули территорию объекта в неизвестном направлении.

После этого "террористы" забаррикадировались в двухэтажном здании в селе Верх-Марушка Целинного района и стали оказывать сопротивление.

В ходе проведенного силами оперативно-боевого подразделения УФСБ России по Алтайскому краю и Управления Росгвардии по Алтайскому краю боевого мероприятия террористы были ликвидированы. При осмотре личных вещей обнаружены и изъяты две единицы автоматического огнестрельного оружия, свидетельствующие о непосредственной подготовке и попытке совершения теракта.

При координирующей роли оперативного штаба организована практическая отработка незамедлительного блокирования условно опасных зон и эвакуации населения, быстрого реагирования по локализации последствий теракта на объекте, оказания "пострадавшим" первой медицинской помощи, поимки и ликвидации условных террористов.

В учениях приняли участие силы УФСБ России по Алтайскому краю, ГУ МВД России по Алтайскому краю, ГУ МЧС России по Алтайскому краю, управление Росгвардии по Алтайскому краю, ЦССИ ФСО России в Алтайском крае, центр управления регионом Алтайского края, а также представители краевых и муниципальных органов власти.