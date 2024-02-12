Метель и гололед. О погоде в Алтайском крае 12 февраля

Температура упадет до -13 градусов

12 февраля 2024, 06:01, ИА Амител

Заснеженные деревья / Фото: pxhere.com

Метели продолжатся в Алтайском крае. Об этом рассказали в региональном Гидрометцентре.

В регионе столбики термометров покажут -11...-16 градусов, местами до -6 градусов. На большей части территории небольшой снег, местами метели. На дорогах местами гололедица.

Ветер западный, 7-12 м/с, местами порывы до 17 м/с.

В Барнауле температура воздуха составит от -11 до -13 градусов. Небольшой снег, метель. На дорогах местами гололедица, снежные заносы.

Ветер западный, 7-12 м/с.