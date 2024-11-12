Метель и гололед. О погоде в Алтайском крае 12 ноября

Местами ожидается порывистый ветер

12 ноября 2024, 06:01, ИА Амител

Метель / Фото: unsplash.com/s/photos/snowwind

В Алтайском крае продолжается период метелей. Об этом рассказали в региональном Гидрометцентре.



В регионе столбики термометров покажут -4...-9 градусов. Местами небольшой снег, метели, гололедные явления. На дорогах сильная гололедица.

Ветер западный, 6-11 м/с, местами порывы до 14-19 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут от -6 до -8 градусов. Небольшой снег, временами слабая метель. На дорогах сильная гололедица.

Ветер западный, 6-11 м/с.