Метель и ветер. О погоде в Алтайском крае 5 декабря

По региону будет снежно

05 декабря 2023, 06:00, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Алтайском крае 5 декабря ожидается метель. Об этом рассказали в региональном Гидрометцентре.

По региону температура воздуха составит от -1 до -6 градусов. Небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, метель.

Ветер южный, 7-12 метров в секунду, местами порывы 15-20 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут от -1 до -3 градусов. Небольшой снег, метель.

Ветер южный, 7-12 м/с.