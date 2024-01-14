Метели и штормовой ветер ударят по Алтайскому краю

Жителям и гостям региона рекомендуют отказаться от дальних поездок

14 января 2024, 09:40, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Алтайском крае 14-го и в ночь на 15 января ожидается серьезная непогода. Об этом рассказали в региональном ГУ МЧС.

Синоптики прогнозируют осадки в виде мокрого снега и дождя, переходящие в снег, гололедные явления, отложение мокрого снега, метели. Усиление ветра до 18-23 м/с, местами порывы 25-30 м/с. На дорогах сильная гололедица, снежные заносы.

При этом отмечается, что 15 января в крае сильно похолодает.

Жителям и гостям региона порекомендовали не выходить из дома без острой необходимости, а также по возможности отказаться от дальних поездок в период непогоды.