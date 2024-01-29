Методы роста и самоуправления: в Барнауле прошла бизнес-встреча для предпринимателей

Эффективные подходы "НЕклассического менеджмента" представили спикеры из разных городов

29 января 2024, 14:30, ИА Амител erid: LjN8KGnbH

Бизнес-конференция "НЕклассический менеджмент" / Фото предоставлено организаторами

19 января в Барнауле прошла большая бизнес-конференция "НЕклассический менеджмент", в которой приняли участие 138 предпринимателей и руководителей города и региона. Рассказываем, что интересного и полезного было на мероприятии и когда запланирована следующая встреча.

Спикеры – практики из Барнаула, Москвы и Сочи представили шесть альтернативных подходов к управлению бизнесом:

самоуправление , на примере компании "Ойл Энерджи" (г. Екатеринбург);

, на примере компании "Ойл Энерджи" (г. Екатеринбург); клиентократия , на примере компании "ВкусВилл";

, на примере компании "ВкусВилл"; ценностно-ориентированный подход , на примере компании "АСКО-МЕД";

, на примере компании "АСКО-МЕД"; коучингово-ориентрированный подход , на примере компании "Магнит";

, на примере компании "Магнит"; метод системного роста , от управляющего партнера АSBA*-консалтинг;

, от управляющего партнера АSBA*-консалтинг; духовный менеджмент, новый подход в управлении бизнесом, который не имеет аналогов.

Бизнес-конференция "НЕклассический менеджмент" / Фото предоставлены организаторами

Участники встречи получили не только прикладной материал и инструменты управления, но и качественный нетворкинг, благодаря которому уже на мероприятии устанавливали новые деловые связи и контакты."Мне радостно было слышать, когда участники говорили, что очень редко встречают такой уровень качества не только на территории нашего города, но и на территории Москвы. Это было первое подобное мероприятие, которое я организовала, и мы сразу задали высокую планку. Мы знаем, как ее повысить уже в следующий раз. И не планируем останавливаться только на мероприятиях для бизнеса", – говорит организатор конференции, владелец женских фитнес-клубов Body Club* и автор духовного менеджмента Марина Палагина.

Следующая бизнес-конференция запланирована на лето. На ней так же будут присутствовать яркие представители неклассических подходов к управлению, которые дают наибольшие результаты.

Но уже в конце марта пройдет еще одна интересная конференция, на этот раз – для родителей: "Большая встреча про любовь. Дети".

Подробности обо всех мероприятиях отслеживайте в телеграм-канале.

* АSBA ("ЭйЭсБиЭй"); Body Club ("Боди Клаб")

ООО "БП Групп"

Реклама