Между призывниками из Алтайского края и военными на СВО прошел телемост

Бойцы рассказали о трудностях, с которыми призывники могут столкнуться во время службы, и своем опыте

18 августа 2024, 16:59, ИА Амител

Скриншот видео Минобороны РФ

В Алтайском крае Минобороны РФ устроило телемост между бойцами СВО и призывниками. Об этом сообщает "КП-Барнаул".

Бойцы рассказали о трудностях, с которыми призывники могут столкнуться во время службы, и своем опыте. Солдаты же задали интересующие их вопросы о буднях в зоне специальной военной операции.

Как отмечает Минобороны РФ, такой телемост помогает воспитывать молодое поколение и пополнять ряды военных. Солдаты видят живой пример, а участвующие в боях товарищи — рассказывают о том, чем они занимаются.

"И ребята, которые находятся здесь, они тоже хотят рассказать о том, чем они занимаются. Они занимаются настоящей мужской работой" , - отметил военнослужащий.