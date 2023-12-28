МФЦ в Алтайском крае на новогодних каникулах будут работать по другому графику
Работа в прежнем режиме возобновится с 9 января
28 декабря 2023, 09:30, ИА Амител
Фото: МФЦ по Алтайскому краю
МФЦ Алтайского края изменят график работы в праздничные дни, сообщили в правительстве региона.
Расписание:
- 29 декабря – открыты все центры "Мои документы";
- 30 декабря – открыты отделения, которые всегда работают по субботам;
- 31 декабря – работает только МФЦ в барнаульском ТРЦ "Весна" с 10:00 до 14:00;
- 3-5 января – в обычном режиме будут работать только шесть филиалов МФЦ: в Алейске, Заринске, Камне-на-Оби, Горняке, Новоалтайске и Славгороде. В эти дни там можно купить льготные проездные билеты;
- 9 января все центры "Мои документы" возобновят работу в прежнем режиме.
Ранее сообщили, что медработники, энергетики, дорожники и работники прочих жизненно важных служб края будут дежурить в новогодние каникулы.
Комментарии 0