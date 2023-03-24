МФО выдали в 2022 году почти на четверть больше займов

Скачок обусловлен отложенным спросом

24 марта 2023, 11:05, ИА Амител

Кредит. Заём / Фото: mindandi / Freepik

Микрофинансовые организации выдали в 2022 году на 22% больше займов, чем в 2021-м, сказано на сайте Банка России. Пик роста пришёлся на второе полугодие. Так, вырос объём выдач займов для малого и среднего бизнеса: предприниматели получили 60 млрд рублей, что на 19% превышает показатель позапрошлого года.

Рост спроса

По данным регулятора, резкий скачок кредитования случился из-за отложенного спроса. В первом полугодии было снижение объёма выдач, во втором – восстановление, а в третьем объём займов увеличился на 25%. В четвёртом квартале микрофинансовые организации выдали уже на 3% меньше займов, чем в третьем.

При этом, опять же по данным Банка России, качество обслуживания долга в 2022 году ухудшилось. Например, показатель просроченной задолженности сроком более 90 дней в течение трёх последних кварталов составлял 34,5-34,6%. Также возник значительный объём проданной задолженности. Уступка прав требования в 2022 году составила 57,6 млрд рублей, что почти в два раза больше, чем годом ранее.

Как изменились процентные ставки?

Центробанк сообщает, что более 70% объёма потребительских займов в четвёртом квартале выдали в диапазоне дневной процентной ставки 0,8-1%. Это так называемые займы "до зарплаты".

Более выгодными предложениями могли воспользоваться собственники автомобиля, оформив заём под залог ПТС. Процентная ставка здесь значительно ниже, чем на другие продукты микрофинансовых организаций. Такой заём равносилен кредиту, потому что позволяет получить до 500 000 рублей наличными в день обращения. Более того, для оформления такого займа не нужны справки и поручители, отсутствуют бюрократические процедуры. Потратить деньги можно на любые цели, как и в случае выдачи потребительского кредита.

Кто выдаёт заём под залог ПТС в Барнауле?

Предложений на рынке МФО сегодня достаточно, но перед тем как подписывать договор, внимательно изучите информацию о микрофинансовой организации и проверьте её в реестре ЦБ РФ. Сделать это можно на официальном сайте Банка России. Изучите отзывы о компании.

В Барнауле надёжной и известной микрофинансовой организацией с хорошей репутацией, которая выдёт заём под залог ПТС, является агентство финансовых решений "Взаимодействие" (услуги оказывает ООО МКК "Влияние Запада", ИНН 7459006641, ОГРН 1197456001236, имеет свидетельство о регистрации в государственном реестре микрофинансовых организаций ЦБ РФ).

Сотрудники компании помогут получить деньги с максимальной выгодой в день обращения и оформят все документы в течение часа. Заём здесь не включает скрытых платежей и комиссий – выплачивается сумма, которую вы взяли по договору, в строгом соответствии с действующим законодательством.

Что необходимо для оформления займа?

Для оформления займа достаточно двух документов – паспорта и ПТС. МФО не требуют справок о доходах, кропотливого сбора документов, поиска поручителей и одобряют заявку в большинстве случаев. О кредитной истории тоже можно не переживать. Получить заём можно даже при неудачном опыте оформления кредита в прошлом.

Важно, что на весь срок погашения займа машина остаётся у собственника с сохранением права пользования. Это означает, что вы можете пользоваться своим автомобилем как и раньше, единственное ограничение – не сможете его продать до снятия обременения.

Если вы хотите получить ещё больше актуальной информации в мире финансов, займов и кредитов или обсудить вашу ситуацию, звоните эксперту по бесплатному номеру 8-800-302-83-63.

Офис агентства финансовых решений "Взаимодействие":

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Тел.: 8 800 302-83-63 (звонок бесплатный);

График работы: пн-сб – с 009:00 до 19:00;

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ООО МКК "Влияние Запада". ИНН 7459006641, ОГРН 1197456001236. Рег. номер записи юр. лица в государственном реестре микрофинансовых организаций ЦБ РФ – 1903475009166 от 28.02.2019 г. Юридический адрес: 630005, Новосибирск, ул. Каменская, 51. Сумма потребительского микрозайма – от 10 до 500 тысяч рублей. Процентная ставка – от 30 до 90% годовых. Срок микрозайма – до 36 месяцев. Подробности по телефону 8 800 302-83-63. Не является публичной офертой. Условия указаны на март 2023 года.

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