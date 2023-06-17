МГИМО планирует создать кампус университета на Алтае
Получить образование здесь смогут как жители республики, так и других регионов и государств
17 июня 2023, 11:08, ИА Амител
Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) планирует создать кампус университета в Республике Алтай. Соглашение о реализации проекта строительства подписали глава региона Олег Хорохордин, ректор МГИМО Анатолий Торкунов и председатель Совета директоров "Алтай Туу РА" Сергей Абрамов.
Помимо кампуса, комплекс будет включать в себя школу при МГИМО на 500 обучающихся и объекты инфраструктуры.
"Для МГИМО это первый такой проект в регионе России. Создание университетского кампуса на нашей территории откроет Республику Алтай, расположенную на стыке четырех государств, для абитуриентов МГИМО и будущих студентов-международников, а также будет способствовать продвижению образовательных и исследовательских программ в образовательное и научное пространство", – отметил Олег Хорохордин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Кроме того, стороны договорились о подготовке кадров в сфере туризма, лингвистики и цифрового развития, а также о реализации общеобразовательных программ и организации бизнес-школы, отметили в пресс-службе правительства региона.
По словам Анатолия Торкунова, в кампусе МГИМО получить знания в области туризма и ИТ-технологий смогут как жители республики, так и других регионов и государств.
ПМЭФ-2023 проходит с 14 по 17 июня в Санкт-Петербурге. Участвуют в нем не только российские политики и бизнесмены, но также делегаты из других стран.
12:02:47 17-06-2023
Открыть филиал называется. Ка́мпус (лат. campus «поле, открытое пространство») — университетский (институтский, студенческий) городок. И где этот городок будет?
21:42:02 17-06-2023
Ну так в поле и будет. Поближе к природе, чтобы ум просветлялся. Мало университетов что ли? И так абитуриентов не хватает.
11:33:27 18-06-2023
Вы пишите как есть - в Республике Алтай, не вводите публику в заблуждение