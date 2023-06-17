МГИМО планирует создать кампус университета на Алтае

Получить образование здесь смогут как жители республики, так и других регионов и государств

17 июня 2023, 11:08, ИА Амител

Горно-Алтайск / Фото: unsplash.com

Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) планирует создать кампус университета в Республике Алтай. Соглашение о реализации проекта строительства подписали глава региона Олег Хорохордин, ректор МГИМО Анатолий Торкунов и председатель Совета директоров "Алтай Туу РА" Сергей Абрамов.

Помимо кампуса, комплекс будет включать в себя школу при МГИМО на 500 обучающихся и объекты инфраструктуры.

"Для МГИМО это первый такой проект в регионе России. Создание университетского кампуса на нашей территории откроет Республику Алтай, расположенную на стыке четырех государств, для абитуриентов МГИМО и будущих студентов-международников, а также будет способствовать продвижению образовательных и исследовательских программ в образовательное и научное пространство", – отметил Олег Хорохордин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Кроме того, стороны договорились о подготовке кадров в сфере туризма, лингвистики и цифрового развития, а также о реализации общеобразовательных программ и организации бизнес-школы, отметили в пресс-службе правительства региона.

По словам Анатолия Торкунова, в кампусе МГИМО получить знания в области туризма и ИТ-технологий смогут как жители республики, так и других регионов и государств.

ПМЭФ-2023 проходит с 14 по 17 июня в Санкт-Петербурге. Участвуют в нем не только российские политики и бизнесмены, но также делегаты из других стран.