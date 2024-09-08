Microsoft начал блокировать покупки через Xbox из других регионов
Официальных сообщений от Microsoft по этому поводу пока не поступало
08 сентября 2024, 08:35, ИА Амител
Согласно информации, полученной из различных источников, в последние часы компания Xbox заблокировала возможность совершать покупки из других регионов при помощи VPN. Если игрок попытается обойти эту блокировку, используя какие-либо уловки, он получит предупреждение о блокировке аккаунта и конфискации покупок.
Официальных сообщений от Microsoft по этому поводу пока не поступало. Не секрет, что многие пользовались функцией виртуальной смены местоположения, чтобы делать покупки в магазинах стран с более низкими региональными ценами.
Однако это не единственная причина, по которой игроки прибегают к подобным уловкам. В некоторых регионах покупки для Xbox либо заблокированы, либо никогда не были доступны. И для таких игроков запрет на смену региона означает, что консоль станет бесполезной.
09:05:48 08-09-2024
Как только пошли видеоигры, которые без интернета не могут работать, даже если игра сделана для одного игрока, другие не нужны - мне сразу это не понравилось. Вот и вылезло боком - стало инструментом для манипуляции. То ли дело раньше были картриджи да компакт-диски - мило дело.
17:38:55 08-09-2024
Все верно делают. Ибо нефиг! В лапту играйте.
00:41:10 10-09-2024
Покупку в 68.700.000.000$ надо как-то отбивать. Итить колотить сколько нулей сколько десятилетий надо отбивать...