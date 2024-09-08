Microsoft начал блокировать покупки через Xbox из других регионов

Официальных сообщений от Microsoft по этому поводу пока не поступало

08 сентября 2024, 08:35, ИА Амител

Геймпад / Фото: pxhere.com/ru/photo/540927

Согласно информации, полученной из различных источников, в последние часы компания Xbox заблокировала возможность совершать покупки из других регионов при помощи VPN. Если игрок попытается обойти эту блокировку, используя какие-либо уловки, он получит предупреждение о блокировке аккаунта и конфискации покупок.

Официальных сообщений от Microsoft по этому поводу пока не поступало. Не секрет, что многие пользовались функцией виртуальной смены местоположения, чтобы делать покупки в магазинах стран с более низкими региональными ценами.

Однако это не единственная причина, по которой игроки прибегают к подобным уловкам. В некоторых регионах покупки для Xbox либо заблокированы, либо никогда не были доступны. И для таких игроков запрет на смену региона означает, что консоль станет бесполезной.