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Microsoft начал блокировать покупки через Xbox из других регионов

Официальных сообщений от Microsoft по этому поводу пока не поступало

08 сентября 2024, 08:35, ИА Амител

Геймпад / Фото: pxhere.com/ru/photo/540927
Геймпад / Фото: pxhere.com/ru/photo/540927

Согласно информации, полученной из различных источников, в последние часы компания Xbox заблокировала возможность совершать покупки из других регионов при помощи VPN. Если игрок попытается обойти эту блокировку, используя какие-либо уловки, он получит предупреждение о блокировке аккаунта и конфискации покупок.

Официальных сообщений от Microsoft по этому поводу пока не поступало. Не секрет, что многие пользовались функцией виртуальной смены местоположения, чтобы делать покупки в магазинах стран с более низкими региональными ценами.

Однако это не единственная причина, по которой игроки прибегают к подобным уловкам. В некоторых регионах покупки для Xbox либо заблокированы, либо никогда не были доступны. И для таких игроков запрет на смену региона означает, что консоль станет бесполезной.

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Комментарии 3

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Гость

09:05:48 08-09-2024

Как только пошли видеоигры, которые без интернета не могут работать, даже если игра сделана для одного игрока, другие не нужны - мне сразу это не понравилось. Вот и вылезло боком - стало инструментом для манипуляции. То ли дело раньше были картриджи да компакт-диски - мило дело.

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Гость

17:38:55 08-09-2024

Все верно делают. Ибо нефиг! В лапту играйте.

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Гость

00:41:10 10-09-2024

Покупку в 68.700.000.000$ надо как-то отбивать. Итить колотить сколько нулей сколько десятилетий надо отбивать...

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