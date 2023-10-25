МИД Армении выразил протест послу России из-за передачи на Первом канале

Причиной мог стать выпуск программы "Куклы наследника Тутти" под названием "Никол Пашинян: предвестник беды"

25 октября 2023, 07:42, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Посла России в Ереване Сергея Копыркина вызвали в МИД Армении, где ему вручили ноту протеста из-за программы на российском телевидении. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу армянского ведомства, причиной стала передача на Первом канале, которая вышла 23 октября.

По мнению Еревана, в ней допустили оскорбительные и неприемлемые высказывания в адрес высокопоставленных чиновников Армении. О какой передаче и о каких лицах идет речь – в МИД не уточнили.

По информации "Интерфакса", речь может идти о выпуске телепередачи "Куклы наследника Тутти" под названием "Никол Пашинян: предвестник беды", которую ведет депутат Госдумы Мария Бутина. Там резко раскритиковали премьера Армении Никола Пашиняна.