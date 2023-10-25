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МИД Армении выразил протест послу России из-за передачи на Первом канале

Причиной мог стать выпуск программы "Куклы наследника Тутти" под названием "Никол Пашинян: предвестник беды"

25 октября 2023, 07:42, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Посла России в Ереване Сергея Копыркина вызвали в МИД Армении, где ему вручили ноту протеста из-за программы на российском телевидении. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу армянского ведомства, причиной стала передача на Первом канале, которая вышла 23 октября.

По мнению Еревана, в ней допустили оскорбительные и неприемлемые высказывания в адрес высокопоставленных чиновников Армении. О какой передаче и о каких лицах идет речь – в МИД не уточнили.

По информации "Интерфакса", речь может идти о выпуске телепередачи "Куклы наследника Тутти" под названием "Никол Пашинян: предвестник беды", которую ведет депутат Госдумы Мария Бутина. Там резко раскритиковали премьера Армении Никола Пашиняна.

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Комментарии 16

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Гость

08:31:41 25-10-2023

Мерзкая программка, смотрел пару раз. Все тридварасы одни мы д'Артаньян. А баба ведущая вообще хабалка с базара

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Гость

08:46:25 25-10-2023

Гость (08:31:41 25-10-2023) Мерзкая программка, смотрел пару раз. Все тридварасы одни мы... Согласен. С другой стороны, сам пашинян стоит такой программы. По мощам и елей...

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Гость

08:54:02 25-10-2023

Гость (08:31:41 25-10-2023) Мерзкая программка, смотрел пару раз. Все тридварасы одни мы... А зачем "пару раз"? Одного вам мало?

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Гость

09:30:15 25-10-2023

Гость (08:54:02 25-10-2023) А зачем "пару раз"? Одного вам мало? ... Вопрос не мне, но предположу, что посмотрев один раз, человек решил, что программа мерзкая какая-то. Подумал, может тема была неудачная, может не так преподнесли. И решил дать передаче еще один шанс, посмотрев второй раз. И вот в этот второй раз и сделал окончательный вывод относительно данной передачи.

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Гость

09:45:18 25-10-2023

Гость (08:31:41 25-10-2023) Мерзкая программка, смотрел пару раз. Все тридварасы одни мы... А ведь на самом деле все д'Артаньяны собрались в США...

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Чучмек

08:55:57 25-10-2023

Потерявшие берега армяне вознамерились диктовать условия российским телеканалам?

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Гость

09:28:56 25-10-2023

Может ради армян запретить свободу слова?

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Гость

09:50:54 25-10-2023

Как мерзко говорить,что США наживаются на войнах,на крови других народов.

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Гость

09:52:45 25-10-2023

"Куклы наследника Тутти" --- программа нашей барнаульской девочки

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Гость

10:03:53 25-10-2023

Как мерзко говорить что войны происходят не ради свободы и демократии,а ради нефти,газа и других полезных ископаемых.Совести у людей нет так говорить.

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Гость

10:38:24 25-10-2023

Гость (10:03:53 25-10-2023) Как мерзко говорить что войны происходят не ради свободы и д... Простите, а вы на работу ходите сеять доброе вечное или ради заработка денег?

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Гость

11:34:09 25-10-2023

Гость (10:38:24 25-10-2023) Простите, а вы на работу ходите сеять доброе вечное или ради... Вы считаете организацию Штатами войн их работой?

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дед

10:14:53 25-10-2023

По реакции ципсошников понятно, что Маша Бутина периодически наступает на их больную мозоль! Вот и передача про выкормыша америкосов получилась "не в бровь а в глаз"! Браво, Маша из Барнаула!

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Гость

10:24:55 25-10-2023

Относительно Украины не вели информационную политику...В то время как с другой стороны восхвалялись свобода,демократия,эталоном которых являются США,прелесть европейских ценностей(сто это такое до сих пор не понятно) и как хорошо дружить с НАТО и проводить с ней военные учения.

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Гость

10:40:06 25-10-2023

Как мерзко говорить,что Пашинян манипулируется Западом.Ни под какую американскую дудку он не пляшет и на пианино он не играет.

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Юрий Я

16:40:30 25-10-2023

Протестовать нужно было когда стаскивали штаны, а не раздвигать перед Сэмом ноги!

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