МИД Армении выразил протест послу России из-за передачи на Первом канале
Причиной мог стать выпуск программы "Куклы наследника Тутти" под названием "Никол Пашинян: предвестник беды"
25 октября 2023, 07:42, ИА Амител
Посла России в Ереване Сергея Копыркина вызвали в МИД Армении, где ему вручили ноту протеста из-за программы на российском телевидении. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу армянского ведомства, причиной стала передача на Первом канале, которая вышла 23 октября.
По мнению Еревана, в ней допустили оскорбительные и неприемлемые высказывания в адрес высокопоставленных чиновников Армении. О какой передаче и о каких лицах идет речь – в МИД не уточнили.
По информации "Интерфакса", речь может идти о выпуске телепередачи "Куклы наследника Тутти" под названием "Никол Пашинян: предвестник беды", которую ведет депутат Госдумы Мария Бутина. Там резко раскритиковали премьера Армении Никола Пашиняна.
08:31:41 25-10-2023
Мерзкая программка, смотрел пару раз. Все тридварасы одни мы д'Артаньян. А баба ведущая вообще хабалка с базара
08:46:25 25-10-2023
Гость (08:31:41 25-10-2023) Мерзкая программка, смотрел пару раз. Все тридварасы одни мы... Согласен. С другой стороны, сам пашинян стоит такой программы. По мощам и елей...
08:54:02 25-10-2023
Гость (08:31:41 25-10-2023) Мерзкая программка, смотрел пару раз. Все тридварасы одни мы... А зачем "пару раз"? Одного вам мало?
09:30:15 25-10-2023
Гость (08:54:02 25-10-2023) А зачем "пару раз"? Одного вам мало? ... Вопрос не мне, но предположу, что посмотрев один раз, человек решил, что программа мерзкая какая-то. Подумал, может тема была неудачная, может не так преподнесли. И решил дать передаче еще один шанс, посмотрев второй раз. И вот в этот второй раз и сделал окончательный вывод относительно данной передачи.
09:45:18 25-10-2023
Гость (08:31:41 25-10-2023) Мерзкая программка, смотрел пару раз. Все тридварасы одни мы... А ведь на самом деле все д'Артаньяны собрались в США...
08:55:57 25-10-2023
Потерявшие берега армяне вознамерились диктовать условия российским телеканалам?
09:28:56 25-10-2023
Может ради армян запретить свободу слова?
09:50:54 25-10-2023
Как мерзко говорить,что США наживаются на войнах,на крови других народов.
09:52:45 25-10-2023
"Куклы наследника Тутти" --- программа нашей барнаульской девочки
10:03:53 25-10-2023
Как мерзко говорить что войны происходят не ради свободы и демократии,а ради нефти,газа и других полезных ископаемых.Совести у людей нет так говорить.
10:38:24 25-10-2023
Гость (10:03:53 25-10-2023) Как мерзко говорить что войны происходят не ради свободы и д... Простите, а вы на работу ходите сеять доброе вечное или ради заработка денег?
11:34:09 25-10-2023
Гость (10:38:24 25-10-2023) Простите, а вы на работу ходите сеять доброе вечное или ради... Вы считаете организацию Штатами войн их работой?
10:14:53 25-10-2023
По реакции ципсошников понятно, что Маша Бутина периодически наступает на их больную мозоль! Вот и передача про выкормыша америкосов получилась "не в бровь а в глаз"! Браво, Маша из Барнаула!
10:24:55 25-10-2023
Относительно Украины не вели информационную политику...В то время как с другой стороны восхвалялись свобода,демократия,эталоном которых являются США,прелесть европейских ценностей(сто это такое до сих пор не понятно) и как хорошо дружить с НАТО и проводить с ней военные учения.
10:40:06 25-10-2023
Как мерзко говорить,что Пашинян манипулируется Западом.Ни под какую американскую дудку он не пляшет и на пианино он не играет.
16:40:30 25-10-2023
Протестовать нужно было когда стаскивали штаны, а не раздвигать перед Сэмом ноги!