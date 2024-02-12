МИД готовит новые рекомендации по выезду за границу
Дипломаты предупреждают о возможных негативных последствиях при поездках в недружественные страны
12 февраля 2024, 15:46, ИА Амител
МИД РФ разрабатывает для россиян рекомендации по выезду в недружественные страны. Об этом сообщает ТАСС.
"В настоящее время проводится работа по обновлению рекомендаций для российских граждан, выезжающих в недружественные страны, с учетом высоких рисков наступления соответствующих негативных последствий", – рассказал глава консульского департамента МИД РФ Алексей Климов.
По его словам, в последнее время участились случаи политизированного отношения к россиянам и дискриминации. Он заявил, что чаще всего это фиксируется в Прибалтике. В том числе в Латвии, где россияне находятся под угрозой депортации.
16:29:01 12-02-2024
вот вот, летом при въезде в ЕС столкнулся с таким недружественным, политизированным и негативным отношением, а именно, таможенник широко улыбнулся и сказал вэлкам. При въезде на Родину сразу понял, мне здесь очень рады
16:52:56 12-02-2024
Гость (16:29:01 12-02-2024) вот вот, летом при въезде в ЕС столкнулся с таким недружеств... так непонятно из рассказа, где у тебя Родина
02:51:20 13-02-2024
Гость (16:52:56 12-02-2024) так непонятно из рассказа, где у тебя Родина... Всё ты понял, не придуривайся.
22:37:29 12-02-2024
Гость (16:29:01 12-02-2024) вот вот, летом при въезде в ЕС столкнулся с таким недружеств... При возвращении родина сразу даёт понять, кто ты тут есть.
16:37:31 12-02-2024
Свобода передвижения? нам рекомендуют. а вернее сидите дома!
07:39:09 13-02-2024
Гость (16:37:31 12-02-2024) Свобода передвижения? нам рекомендуют. а вернее сидите дома!... Передвигайся сколько влезет. Ты главное визу извернись получи, и бабулесы приготовь, там тебя бесплатно кормить не станут.
16:44:01 12-02-2024
кому эти страны недружественные, могут просто туда не ездить. настоящий патриот должен любить Родину изнутри.
07:47:10 13-02-2024
Гость (16:44:01 12-02-2024) кому эти страны недружественные, могут просто туда не ездить... Все верно. Чиновникам, военным, носителям гостайны там делать точно нечего. Простые, если смогут, пускай едут, это их дело. А про недружественность в сабже речь не про отношение народов этих недружественных стран к русским и россиянам, а про официальную позицию властей этих стран по отношению к российскому государству и народу. Ну вот ты же не станешь оспаривать тот факт, что для западных властей все русские плохие. В противном случае не вводились бы рестрикции на ввоз потребительских товаров в Россию, не запрещали бы работать здесь западным сервисам, предназначенным для простых граждан, не заставляли бы свой бизнес уходить отсюда. Виза и Мастеркард, Найк и Карлсберг, Кока-Кола и Нестле - они для простых людей. Но по решению западных властей они ушли. То есть наказание коллективное. Тебе нравится что тебя как скот воспитывают белые дяди с Запада?
13:50:04 13-02-2024
Гость (07:47:10 13-02-2024) Все верно. Чиновникам, военным, носителям гостайны там делат... никакого решения западных властей на запрет работать ни Визе, ни Кока-Коле, ни кому-либо другому не было. Компании самостоятельно приняли решение уйти, как демонстрацию своего отношения к происходящему. Ну и конечно, существует понятие "коллективная ответственность" - отсюда и отношение. Там наивные верят, что люди что-то решают. Хотя, видимо, они правы. 70% россиян согласны со всем
22:59:01 13-02-2024
Гость (13:50:04 13-02-2024) никакого решения западных властей на запрет работать ни Визе... Самостоятельно? Ты еще глупее, чем твой текст. То есть капиталисты «самостоятельно» себя лишили денег) ну, как Карлсберг - отчитались об убытках в 7 миллиардов долларов из-за потери российского рынка. Откуда вы такие только беретесь…. А Алеши в штабе работал?
07:52:01 13-02-2024
А первому комментатору насчет приветливости западных пограничников я отвечу: кому вы пудрите мозг, Козюльский? (С) Х/ф Ширли-Мырли. Я был в порядка 40 странах мира. Могу вам предложить на выбор - пообщайтесь с израильскими пограничникам в Бен-Гурионе. А можете в аэропорту Мюнхена час проходить собеседование при пересечении границы, ибо погранцу показалось фото в паспорте не похоже на стоящего перед ним человека. А можете в Нью-Йорке при прохождении паспортного контроля нарваться на хамство. Вот просто на выбор.