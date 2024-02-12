МИД готовит новые рекомендации по выезду за границу

Дипломаты предупреждают о возможных негативных последствиях при поездках в недружественные страны

12 февраля 2024, 15:46, ИА Амител

Пассажирский самолет / Фото: pxhere.com

МИД РФ разрабатывает для россиян рекомендации по выезду в недружественные страны. Об этом сообщает ТАСС.

"В настоящее время проводится работа по обновлению рекомендаций для российских граждан, выезжающих в недружественные страны, с учетом высоких рисков наступления соответствующих негативных последствий", – рассказал глава консульского департамента МИД РФ Алексей Климов.

По его словам, в последнее время участились случаи политизированного отношения к россиянам и дискриминации. Он заявил, что чаще всего это фиксируется в Прибалтике. В том числе в Латвии, где россияне находятся под угрозой депортации.