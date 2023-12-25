МИД Ирана выразил протест России из-за поддержки заявления о спорных территориях

Речь идет об островах в Персидском заливе: Абу-Маса, Малый Томб и Большой Томб

25 декабря 2023, 09:51, ИА Амител

Фото: unsplash.com

МИД Ирана выразил решительный протест России и вызвал ее представителя – временного поверенного – из-за поддержки Москвой заявления по спорным островам. Об этом сообщает Associated Press.

Речь идет об островах в Персидском заливе: Абу-Маса, Малый Томб и Большой Томб. Согласно заявлению Ирана, в ходе шестой сессии Российско-арабского форума сотрудничества было принято совместное заявление, которые призывает к решению конфликта между Ираном и ОАЭ мирным путем.

Агентство уточнило, что ранее по телефону глава МИД страны Хоссейн Амир Абдоллахиан заявил российскому коллеге о необходимости уважения суверенитета и территориальной целостности стран.

Напомним, что Иран второй раз за год вызвал посла РФ из-за заявления о спорных территориях. В первый раз это произошло в июле 2023 года.