МИД Ирана выразил протест России из-за поддержки заявления о спорных территориях
Речь идет об островах в Персидском заливе: Абу-Маса, Малый Томб и Большой Томб
25 декабря 2023, 09:51, ИА Амител
МИД Ирана выразил решительный протест России и вызвал ее представителя – временного поверенного – из-за поддержки Москвой заявления по спорным островам. Об этом сообщает Associated Press.
Речь идет об островах в Персидском заливе: Абу-Маса, Малый Томб и Большой Томб. Согласно заявлению Ирана, в ходе шестой сессии Российско-арабского форума сотрудничества было принято совместное заявление, которые призывает к решению конфликта между Ираном и ОАЭ мирным путем.
Агентство уточнило, что ранее по телефону глава МИД страны Хоссейн Амир Абдоллахиан заявил российскому коллеге о необходимости уважения суверенитета и территориальной целостности стран.
Напомним, что Иран второй раз за год вызвал посла РФ из-за заявления о спорных территориях. В первый раз это произошло в июле 2023 года.
10:02:54 25-12-2023
Минус один друг. Целых три осталось.
10:44:05 25-12-2023
Не дальновидность МИДа приведет Иран в стан недружественных стран, почему такое головотяпство? Их долгое время учили разбираться в политике, а они такое вытворяют. Куда нам, простому люду которому вбивают в голову, не лезьте в политику, занимайтесь кошечками, собачками, пеките пирожки, меньше ешьте яиц....
11:39:42 25-12-2023
Может Лаврову пора на воды целебные или в отставку? Что я не видел на АВИТО объявлений о работе в МИДе. 🤔
15:24:09 25-12-2023
Гость (11:39:42 25-12-2023) Может Лаврову пора на воды целебные или в отставку? Что я не... Он еще года три назад просился на пенсию, но кто же его отпустит)
11:42:18 25-12-2023
А зачем Россия поддержала антииранское заявление? В пользу какого плюс одного друга? Саудитов?
11:57:37 25-12-2023
скажи мне кто твой друг... хотите, ка в Иране?
12:56:36 25-12-2023
Теперь ни иранских машин ни фиников не будет?