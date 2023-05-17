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МИД подтвердил информацию о продлении зерновой сделки

Она будет действовать ещё два месяца

17 мая 2023, 22:06, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Россия согласилась на продление черноморской зерновой инициативы на два месяца. Как сообщает РИА Новости, об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее о продлении сделки заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

"Мы подтверждаем объявление президентом Турции продления на два месяца Черноморской инициативы. Таким образом предоставляется шанс не на словах, а на деле помочь обеспечить глобальную продовольственную безопасность", – сказала Захарова.

Она отметила, что необходимо как можно скорее исправить перекосы в выполнении меморандума Россия – ООН по вывозу российского продовольствия и удобрений. По словам Захаровой, Россия принципиально не изменила оценку стамбульских договорённостей, которых удалось добиться в 2022 году. 

Комментарии 1

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Гость

08:55:48 18-05-2023

Ну и нафиг надо было щёки дуть? Показать хотели своим иностранным партнёрам свою важность? Да на гребном валу от сухогруза они вертеть хотели вашу важность.

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