МИД подтвердил информацию о продлении зерновой сделки
Она будет действовать ещё два месяца
17 мая 2023, 22:06, ИА Амител
Россия согласилась на продление черноморской зерновой инициативы на два месяца. Как сообщает РИА Новости, об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее о продлении сделки заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
"Мы подтверждаем объявление президентом Турции продления на два месяца Черноморской инициативы. Таким образом предоставляется шанс не на словах, а на деле помочь обеспечить глобальную продовольственную безопасность", – сказала Захарова.
Она отметила, что необходимо как можно скорее исправить перекосы в выполнении меморандума Россия – ООН по вывозу российского продовольствия и удобрений. По словам Захаровой, Россия принципиально не изменила оценку стамбульских договорённостей, которых удалось добиться в 2022 году.
08:55:48 18-05-2023
Ну и нафиг надо было щёки дуть? Показать хотели своим иностранным партнёрам свою важность? Да на гребном валу от сухогруза они вертеть хотели вашу важность.