МИД РФ: Киев поставил тему переговоров на паузу атаками на Курскую область

По оценке Мирошника, такой шаг был сделан абсолютно осознанно

14 августа 2024, 23:15, ИА Амител

Флаг России / Фото: pxhere.com

Украина поставила тему мирных переговоров с Россией на долгосрочную паузу после атак на Курскую область. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посла по особым поручениям МИД РФ Родина Мирошника.

"Есть констатация, что именно террористическими действиями на курском направлении Украина как минимум поставила на долгосрочную паузу трек, связанный с мирными переговорами", — сказал дипломат.

По оценке Мирошника, такой шаг был сделан Киевом абсолютно осознанно. Ведение переговоров с "абсолютно неадекватным противником" сейчас невозможно. Он напомнил, что ранее об этом сказал и президент России Владимир Путин.

Посол добавил, что причина использования беспилотников для ударов по гражданском населению ясна и является стратегией украинского режима. Своими действиями он пытается посеять страх в гражданском обществе, чтобы вызвать "смуту, недовольство" и пытаться раскачать ситуацию изнутри общества.