Все требования Москвы в итоге были "сняты с повестки"

04 июля 2023, 20:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Оснований для продолжения зерновой сделки, которая истекает 17 июля, сейчас нет. Как сообщает пресс-служба МИД РФ, российская сторона продолжает выполнять свои обязательства, чтобы все участвующие суда смогли завершить свою работу и выйти из Черного моря до окончания срока действия договоренностей.

МИД подчеркнул, что сделка стала коммерческим проектом по вывозу украинского продовольствия в и без того "сытые" страны — с высоким и выше среднего уровнями доходов, а не беднейшим. За год участниками сделки стали лишь два судна Всемирной продовольственной программы ООН и 90 коммерческих зерновозов. При этом Евросоюз продолжил вводить санкции, в итоге сделав невозможным экспорт сельскохозяйственных культур. Все требования Москвы в итоге были "сняты с повестки".

При этом МИД обвинил ООН в "хранении молчания" по отношению к подрывам аммиакапровода и "Северных потоков". При этом Запад публично заявляет, что послаблений не будет.

Напомним, что зерновая сделка будет действовать почти год — ее заключили 22 июля 2022 года. В мае ее продлили в последний раз — до 17 июля.