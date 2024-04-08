МИД РФ заявил, что западным СМИ приказали молчать о числе жертв теракта в "Крокусе"

Издания совместно с чиновниками развернули "пиар-кампанию", которая призвана отвести внимание от участия украинских спецслужб в произошедшем

08 апреля 2024, 17:17, ИА Амител

"Крокус Сити" на следующий день после теракта / Фото: amic.ru

Западные СМИ получили указание молчать о том, сколько на самом деле людей пострадало во время теракта в "Крокус Сити Холле". Как сообщает "Федпресс", об этом заявили в МИД РФ.

В публикации отмечается, что западные издания совместно с чиновниками развернули "пиар-кампанию", которая призвана отвести внимание от участия украинских спецслужб в теракте в "Крокусе".

"Особую циничность попыткам Запада отвлечь мировое сообщество от настоящих организаторов и выгодоприобретателей придает категорическое указание не освещать в СМИ истинные масштабы трагедии: не упоминать количество жертв теракта, погибших детей, исключить демонстрацию реакции простых граждан на произошедшее", – подчеркнули в ведомстве. В МИД РФ добавили, что западные СМИ по требованию властей транслировали версию о том, что в организации теракта в "Крокусе" участвовали исключительно исламисты, и отрицали их связь с Киевом.