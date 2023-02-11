МИД РФ заявил о готовности к переговорам с Киевом, но без предварительных условий

Вершинин добавил, что решение о дипломатическом урегулировании принимается не властями Украины, а США и Евросоюзом

11 февраля 2023, 16:34, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Россия готова к переговорам с Украиной, но без предварительных условий, на основе той реальности, которая существует. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на интервью замглавы МИД РФ Сергея Вершинина, которое он дал телеканалу "Звезда".

"Классика говорит, что любые военные действия заканчиваются переговорами, и мы, естественно, уже говорили, что мы к таким переговорам будем готовы. Но только к переговорам без предварительных условий, переговорам на основе той реальности, которая существует, переговорам с учётом тех целей, которые были нами озвучены публично", – сказал он.

Вершинин добавил, что решение о переговорах с Россией принимается не властями Украины, а США и Евросоюзом. Он подчеркнул, что в прошлый раз дипломатический процесс прервал Киев.

"Это зависит не от нас, мы чётко сказали свою позицию, если господин Байден проявит осмотрительность, мудрость, я имею в виду его и его окружение", – добавил он.