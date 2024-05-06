МИД России предупредил посла Британии об ответе в случае ударов по ее территории

Представителя Лондона призвали задуматься о последствиях подобных действий

06 мая 2024, 21:28, ИА Амител

Российский флаг / Фото: unsplash.com

МИД России предупредил посла Великобритании в Москве Найджела Кейси о том, что ответами на удары по российской территории британским оружием могут стать любые военные объекты Лондона на Украине. Так ведомство объяснило вызов британского посла в Москве в МИД РФ.

"Посол был призван задуматься о неизбежных катастрофических последствиях таких враждебных шагов Лондона и незамедлительно самым решительным и недвусмысленным образом опровергнуть воинственные провокационные высказывания главы Форин-офис", – заявили в МИД.Напомним, что ранее глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что Вооруженные силы Украины имеют право наносить удары британским оружием по территории России. Как отмечала представитель МИД РФ Мария Захарова, таким образом на Западе открыто признали, что ведут войну против РФ.