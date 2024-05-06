МИД России предупредил посла Британии об ответе в случае ударов по ее территории
Представителя Лондона призвали задуматься о последствиях подобных действий
06 мая 2024, 21:28, ИА Амител
МИД России предупредил посла Великобритании в Москве Найджела Кейси о том, что ответами на удары по российской территории британским оружием могут стать любые военные объекты Лондона на Украине. Так ведомство объяснило вызов британского посла в Москве в МИД РФ.
"Посол был призван задуматься о неизбежных катастрофических последствиях таких враждебных шагов Лондона и незамедлительно самым решительным и недвусмысленным образом опровергнуть воинственные провокационные высказывания главы Форин-офис", – заявили в МИД.Напомним, что ранее глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что Вооруженные силы Украины имеют право наносить удары британским оружием по территории России. Как отмечала представитель МИД РФ Мария Захарова, таким образом на Западе открыто признали, что ведут войну против РФ.
22:14:28 06-05-2024
Ну, хоть начали понемногу взрослеть, признавать свои ошибки. Надо было сразу сказать, а не придумывать разные отговорки по этому вопросу.
14:22:41 07-05-2024
Гость (22:14:28 06-05-2024) Ну, хоть начали понемногу взрослеть, признавать свои ошибки.... Гость, а про ответку не подумал? Если пойдет такая пьянка, то и к нам прилетят. Слава Богу, что вокруг меня на сто км нет военных объектов.
07:44:41 07-05-2024
любые военные объекты Лондона на Украине ----- во время войны уничтожаются любые военные объекты на территории врага, откуда известно чей он, там флаг Лондона что ли
08:50:24 07-05-2024
Гость (07:44:41 07-05-2024) любые военные объекты Лондона на Украине ----- во время войн... Дип миссии, посольства, консульства. Про такие не слышали?
13:59:54 07-05-2024
Гость (08:50:24 07-05-2024) Дип миссии, посольства, консульства. Про такие не слышали? ... Миссии, посольства, консульства не военные объекты. Хотя Израиль создал прецедент