НОВОСТИПолитика

МИД: Россия решительно осуждает атаку ВСУ на вокзал в Курске

По словам Захаровой, украинские националисты целились в мирных граждан и нанесли удар по общей истории России и Украины

20 августа 2023, 18:47, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Россия выступает с решительным осуждением атаки украинским беспилотником железнодорожного вокзала в Курске. Как сообщает RT, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

По её словам, украинские националисты целились в мирных граждан и нанесли удар по общей истории России и Украины, по памяти участников Великой Отечественной войны. Она отметила, что нынешнее здание вокзала построено взамен уничтоженного в результате фашистских бомбёжек в 1943 году.

Комментарии 7

Avatar Picture
Гость

20:31:13 20-08-2023

Так надо ещё подождать, поосуждать, может ещё куда прилетит, посерьёзнее.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:01:26 20-08-2023

Гость (20:31:13 20-08-2023) Так надо ещё подождать, поосуждать, может ещё куда прилетит,... Уже по кремлю прилетало. Куда еще серьезнее?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:56:00 20-08-2023

Гость (20:31:13 20-08-2023) Так надо ещё подождать, поосуждать, может ещё куда прилетит,... В мост два раза прилетало посерьёзнее и выводов ноль

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:01:50 21-08-2023

Гость (20:31:13 20-08-2023) Так надо ещё подождать, поосуждать, может ещё куда прилетит,... С языка сняли

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:03:48 20-08-2023

Так и до Барнаула тихим сапом прилетит. Захарова тоже 1943 будет вспоминать?

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:55:27 20-08-2023

Решительно не одобрям !

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:02:45 21-08-2023

осуждает -- это жесткий ответ

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров