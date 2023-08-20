МИД: Россия решительно осуждает атаку ВСУ на вокзал в Курске
По словам Захаровой, украинские националисты целились в мирных граждан и нанесли удар по общей истории России и Украины
20 августа 2023, 18:47, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Россия выступает с решительным осуждением атаки украинским беспилотником железнодорожного вокзала в Курске. Как сообщает RT, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
По её словам, украинские националисты целились в мирных граждан и нанесли удар по общей истории России и Украины, по памяти участников Великой Отечественной войны. Она отметила, что нынешнее здание вокзала построено взамен уничтоженного в результате фашистских бомбёжек в 1943 году.
20:31:13 20-08-2023
Так надо ещё подождать, поосуждать, может ещё куда прилетит, посерьёзнее.
21:01:26 20-08-2023
Гость (20:31:13 20-08-2023) Так надо ещё подождать, поосуждать, может ещё куда прилетит,... Уже по кремлю прилетало. Куда еще серьезнее?
21:56:00 20-08-2023
Гость (20:31:13 20-08-2023) Так надо ещё подождать, поосуждать, может ещё куда прилетит,... В мост два раза прилетало посерьёзнее и выводов ноль
09:01:50 21-08-2023
Гость (20:31:13 20-08-2023) Так надо ещё подождать, поосуждать, может ещё куда прилетит,... С языка сняли
21:03:48 20-08-2023
Так и до Барнаула тихим сапом прилетит. Захарова тоже 1943 будет вспоминать?
21:55:27 20-08-2023
Решительно не одобрям !
09:02:45 21-08-2023
осуждает -- это жесткий ответ