Мигрант приставал к маленьким девочкам под Новосибирском

Следователи возбудили уголовное дело

10 августа 2024, 19:30, ИА Амител

Запись с камер видеонаблюдения / КП-Новосибирск

В селе Ярково под Новосибирском произошло шокирующее событие. 7 августа девочки-подружки, 10-летние школьницы, были напуганы домогательствами со стороны незнакомого молодого человека. Всё это было зафиксировано камерой видеонаблюдения.

Отец одной из девочек рассказал КП-Новосибирск, что мужчина представился подростком по имени Дима и предлагал девочкам непристойные вещи. Он утверждал, что ему 14 лет, хотя позже в полиции установили, что ему 25. Девочки были шокированы и напуганы этой встречей, но, к счастью, всё обошлось лёгким испугом. С ними работал психолог.

Родители девочек, узнав о случившемся, достали записи с камер и обратились в полицию. На следующий день оперативники задержали мужчину.

Отец девочек говорит, что они вели себя спокойно, потому что привыкли, что на их тихой улице ничего не происходит. Он также признаёт, что есть и их вина в произошедшем, так как никто не учил детей, как вести себя на улице, особенно с такими людьми.

Мужчина также рассказал, что этот человек — мигрант, но он не знает, откуда он приехал и как его зовут. Родственники мужчины пытались вызвать жалость, но родители девочек не хотят это так оставлять. Следственный комитет уже подключился к делу.

В СУ СКР по Новосибирской области возбудили уголовное дело против мужчины. Его обвиняют в преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Следователь СК будет просить суд заключить его под стражу. По уголовному делу проводится расследование.