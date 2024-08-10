Мигрант приставал к маленьким девочкам под Новосибирском
Следователи возбудили уголовное дело
10 августа 2024, 19:30, ИА Амител
В селе Ярково под Новосибирском произошло шокирующее событие. 7 августа девочки-подружки, 10-летние школьницы, были напуганы домогательствами со стороны незнакомого молодого человека. Всё это было зафиксировано камерой видеонаблюдения.
Отец одной из девочек рассказал КП-Новосибирск, что мужчина представился подростком по имени Дима и предлагал девочкам непристойные вещи. Он утверждал, что ему 14 лет, хотя позже в полиции установили, что ему 25. Девочки были шокированы и напуганы этой встречей, но, к счастью, всё обошлось лёгким испугом. С ними работал психолог.
Родители девочек, узнав о случившемся, достали записи с камер и обратились в полицию. На следующий день оперативники задержали мужчину.
Отец девочек говорит, что они вели себя спокойно, потому что привыкли, что на их тихой улице ничего не происходит. Он также признаёт, что есть и их вина в произошедшем, так как никто не учил детей, как вести себя на улице, особенно с такими людьми.
Мужчина также рассказал, что этот человек — мигрант, но он не знает, откуда он приехал и как его зовут. Родственники мужчины пытались вызвать жалость, но родители девочек не хотят это так оставлять. Следственный комитет уже подключился к делу.
В СУ СКР по Новосибирской области возбудили уголовное дело против мужчины. Его обвиняют в преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Следователь СК будет просить суд заключить его под стражу. По уголовному делу проводится расследование.
21:31:08 10-08-2024
Пускай органы разберутся. Первое впечатление - ухайдокать этого дебила. Но все таки пускай менты разберутся.
23:49:19 10-08-2024
Гость (21:31:08 10-08-2024) Пускай органы разберутся. Разобрать на органы? Жестко.
Лет 15 строгого думаю вас удовлетворит?
06:16:26 11-08-2024
Musik (23:49:19 10-08-2024) Разобрать на органы? Жестко. Лет 15 строгого думаю вас у... В данном варианте ваш постюмор не просматривается. Не смешно и не логично.
15:29:08 11-08-2024
Гость (21:31:08 10-08-2024) Пускай органы разберутся. Первое впечатление - ухайдокать э... Сначала разобраться, а уж потом ухайдокать.
10:53:58 11-08-2024
есть желание порвать в лоскуты урода, но я не видела видео, а на фото девочки не сказать, что убегают испугавшись. в общем, следствие разберется.
17:21:44 11-08-2024
Прут пачками извращенцы, и бойся за детей теперь. И этого урода диаспора вытащит. Мать в обмотках упадёт на колени и отпустят, за отсутствием состава преступления. Тогда беги мигрант, без оглядки, думаю тогда папа девочек сам тебя накажет
00:13:08 14-08-2024
Девочки сами были не против объятий.
Нормальные девочки никогда не обнимались бы с незнакомым человеком, не важно 14 ему лет или 25...