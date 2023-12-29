Мигранты устроили стрельбу на стройке в Якутии

Ранены два человека

29 декабря 2023, 08:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Якутске 28 декабря мигранты устроили стрельбу на стройке, сообщили в МВД региона.

"Инцидент произошел между уроженцами ближнего зарубежья, занятыми на строительстве", – рассказали в полиции.

В результате случившегося пострадали двое мужчин.

Вскоре полицейские с участием ОМОНа Росгвардии задержали трех подозреваемых. Отмечается, что двум из них по 29 лет.