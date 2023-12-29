Мигранты устроили стрельбу на стройке в Якутии
Ранены два человека
29 декабря 2023, 08:45, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Якутске 28 декабря мигранты устроили стрельбу на стройке, сообщили в МВД региона.
"Инцидент произошел между уроженцами ближнего зарубежья, занятыми на строительстве", – рассказали в полиции.
В результате случившегося пострадали двое мужчин.
Вскоре полицейские с участием ОМОНа Росгвардии задержали трех подозреваемых. Отмечается, что двум из них по 29 лет.
09:00:00 29-12-2023
Осудить, после отсидки депортировать с запретом въезда в Россию навсегда.
09:07:15 29-12-2023
двум из них по 29 лет --- может они захотят получить гражданство, чтобы воевать за Россию
09:09:27 29-12-2023
От алькаиды ценник на жильё дешевле не становится. Увеличивается только навар застройщика. И из за барышей единичных персонажей жители страны этот зоопарк должны терпеть?
09:09:29 29-12-2023
а из чего стреляли ? где пестики взяли ? из отбойных молотков ? как в кино, про Шурика
10:31:40 29-12-2023
Господин Путин! Услышьте народ! Когда уже поймёте, что вреда от них больше, чем пользы??? Ужесточите меры, и прекратите гражданство им давать! Только рабочие визы, без их семей!!!! Наши мужики по вахтам жён и детей не тащат!!! Одолели сил нет, или будет беда!!! Люди озлоблены на них, а они как тараканы.
10:33:13 29-12-2023
Откуда у мастурбеков оружие в нашей стране??? Кто им его выдал??? А потом пойдут нас стрелять. Выгонять их!
14:11:57 29-12-2023
Гость (10:33:13 29-12-2023) Откуда у мастурбеков оружие в нашей стране??? Кто им его выд... из строительных пистолетов