НОВОСТИПроисшествия

Мигранты устроили стрельбу на стройке в Якутии

Ранены два человека

29 декабря 2023, 08:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Якутске 28 декабря мигранты устроили стрельбу на стройке, сообщили в МВД региона.

"Инцидент произошел между уроженцами ближнего зарубежья, занятыми на строительстве", – рассказали в полиции.

В результате случившегося пострадали двое мужчин.

Вскоре полицейские с участием ОМОНа Росгвардии задержали трех подозреваемых. Отмечается, что двум из них по 29 лет.

Происшествия

Комментарии 7

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09:00:00 29-12-2023

Осудить, после отсидки депортировать с запретом въезда в Россию навсегда.

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Гость

09:07:15 29-12-2023

двум из них по 29 лет --- может они захотят получить гражданство, чтобы воевать за Россию

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Гость

09:09:27 29-12-2023

От алькаиды ценник на жильё дешевле не становится. Увеличивается только навар застройщика. И из за барышей единичных персонажей жители страны этот зоопарк должны терпеть?

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Гость

09:09:29 29-12-2023

а из чего стреляли ? где пестики взяли ? из отбойных молотков ? как в кино, про Шурика

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Гость

10:31:40 29-12-2023

Господин Путин! Услышьте народ! Когда уже поймёте, что вреда от них больше, чем пользы??? Ужесточите меры, и прекратите гражданство им давать! Только рабочие визы, без их семей!!!! Наши мужики по вахтам жён и детей не тащат!!! Одолели сил нет, или будет беда!!! Люди озлоблены на них, а они как тараканы.

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Гость

10:33:13 29-12-2023

Откуда у мастурбеков оружие в нашей стране??? Кто им его выдал??? А потом пойдут нас стрелять. Выгонять их!

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Гость

14:11:57 29-12-2023

Гость (10:33:13 29-12-2023) Откуда у мастурбеков оружие в нашей стране??? Кто им его выд... из строительных пистолетов

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