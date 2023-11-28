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Михаил Боярский попал в больницу с инфарктом

По данным СМИ, артиста доставили в Мариинскую больницу

28 ноября 2023, 22:40, ИА Амител

Кадр из фильма "Возвращение мушкетеров"
Кадр из фильма "Возвращение мушкетеров"

73-летнего российского артиста Михаила Боярского госпитализировали после перенесенного инфаркта. Об этом сообщает Mash. 

По данным телеграм-канала, после перенесенного инфаркта Боярского доставили в Мариинскую больницу.

Артиста смогли стабилизировать. Подробностей о его состоянии нет.

Источники отмечают, что жизни Михаила Боярского ничего не угрожает. Он остается под наблюдением врачей.

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Комментарии 3

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Гость

07:35:12 29-11-2023

Курение зло.

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Гость

18:16:32 29-11-2023

Гость (07:35:12 29-11-2023) Курение зло.... Так он не только это рекламировал

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Светлана

12:02:10 29-11-2023

Живи, Д"Артаньян!!!!

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