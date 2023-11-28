Михаил Боярский попал в больницу с инфарктом
По данным СМИ, артиста доставили в Мариинскую больницу
28 ноября 2023, 22:40, ИА Амител
Кадр из фильма "Возвращение мушкетеров"
73-летнего российского артиста Михаила Боярского госпитализировали после перенесенного инфаркта. Об этом сообщает Mash.
По данным телеграм-канала, после перенесенного инфаркта Боярского доставили в Мариинскую больницу.
Артиста смогли стабилизировать. Подробностей о его состоянии нет.
Источники отмечают, что жизни Михаила Боярского ничего не угрожает. Он остается под наблюдением врачей.
07:35:12 29-11-2023
Курение зло.
18:16:32 29-11-2023
Гость (07:35:12 29-11-2023) Курение зло.... Так он не только это рекламировал
12:02:10 29-11-2023
Живи, Д"Артаньян!!!!