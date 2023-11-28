Михаил Боярский попал в больницу с инфарктом

По данным СМИ, артиста доставили в Мариинскую больницу

28 ноября 2023, 22:40, ИА Амител

Кадр из фильма "Возвращение мушкетеров"

73-летнего российского артиста Михаила Боярского госпитализировали после перенесенного инфаркта. Об этом сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, после перенесенного инфаркта Боярского доставили в Мариинскую больницу.

Артиста смогли стабилизировать. Подробностей о его состоянии нет.

Источники отмечают, что жизни Михаила Боярского ничего не угрожает. Он остается под наблюдением врачей.