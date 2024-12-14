Михаила Кавелашвили избрали президентом Грузии

Он был единственным претендентом на пост

14 декабря 2024, 18:45, ИА Амител

Фото: соцсети Михаила Кавелашвили

Депутат и бывший футболист Михаил Кавелашвили избран президентом Грузии, пишет РИА Новости со ссылкой на ЦИК.

Кандидат от правящей партии "Грузинская мечта" получил 224 голоса выборщиков из 300. Для избрания ему было необходимо получить 200 голосов. Тем самым он стал шестым президентом республики.

Впервые в истории Грузии главу государства избирали не путем прямого голосования, а коллегией из 300 человек. В ее состав вошли 150 парламентариев и 150 представителей местных органов власти.

53-летний Кавелашвили был единственным претендентом на пост. Оппозиция не выставила своего кандидата, поскольку не признала результаты парламентских выборов, прошедших 26 октября.

Полномочия действующего президента Грузии Саломе Зурабишвили заканчиваются уже 16 декабря. Ранее она также не признала итоги выборов в парламент и заявляла, что не уйдет с поста президента.